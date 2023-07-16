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​Стало известно, почему Лукаку не захотел оставаться в «Интере»

16 Июля 2023 • 14:50 Комментировать (1)

Всё идёт к тому, что нападающий Ромелу Лукаку если и останется в Италии, то в «Ювентусе», а не в «Интере». В прессе появилась информация о том, что «нерадзурри» отказались от полноценного трансфера бельгийца после «горячего» разговора.  Миланскому клубу не понравилось, что 30-летний Лукаку вступил в переговоры с «Ювентусом».

В печатной версии издания La Gazzetta dello Sport говорится о том, что Лукаку уже давно принял решение об уходе из «Интера». Бельгиец не чувствовал себя важной фигурой проекта Симоне Индзаги. Последней каплей стало непопадание Лукаку в стартовый состав команды на финал Лиги чемпионов.

В сезоне 2022/2023 Лукаку играл за «Интер» в аренде. Права на бельгийца принадлежат «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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3Tituli
16 Июля 2023 в 16:15
Юве будет его покупать если только продаст Влаху. Будет забавно, если не выкупят. Вот это будет ор)))
По сабжу только одна претензия - зачем вести себя как олигофрену?)))
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