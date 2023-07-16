«Барселона» не сможет арендовать Бернарду Силву у «Манчестер Сити»

Полузащитник Бернарду Силва остаётся на радаре «Барселоны». Тем не менее, каталонскому гранду осуществить трансфер 28-летнего португальца будет сложно. «Манчестер Сити» не согласится отпустить Силву в аренду, о чём на своих страницах рассказывает Marca. «Горожане» готовы продать звёздного игрока как минимум за 80 миллионов евро. Такова рыночная стоимость Бернарду.

В прошлом году Бернарду Силва говорил о желании принять новый вызов в своей карьере. Действующий контракт португальского полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан ещё на два сезона. За «горожан» португалец играет уже шесть лет.