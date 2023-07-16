​«ПСЖ» готов обойти «Баварию» в гонке за Кейном

В летнее трансферное окно нападающий Гарри Кейн может уйти из «Тоттенхэма». Поговаривают, что звёздный англичанин предпочитает перейти в «Баварию». Тем не менее, «ПСЖ» не отказывается от борьбы за Кейна. Как сообщает The Times, гранд Лиги 1 будет готов обойти «Баварию» в этой гонке, если в Париже будут уверены в желании футболиста туда переехать.

В конце июля Гарри Кейну исполнится 30 лет. Действующий контракт нападающего с «Тоттенхэмом» рассчитан ещё на один сезон.

В 435 официальных матчах за «Тоттенхэм» Кейн записал на свой счёт 280 голов и 64 результативных паса на партнёров. Портал transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.