Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Будущее Уокера: всё решит разговор с Гвардиолой

16 Июля 2023 • 13:09 Комментировать

Будущее защитника Кайла Уокера остаётся неопределённым. Поговаривают, что 33-летний футболист сказал «да» «Баварии», но мюнхенский гранд ещё не договорился о трансфере с «Манчестер Сити».

Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, решающее значение в вопросе будущего Кайла Уокера будет иметь его разговор с Хосепом Гвардиолой. Тренер и футболист «Манчестер Сити» поговорят на следующей неделе, когда команда начнёт предсезонную подготовку.

Действующий контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кайл Уокер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
13:50 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» готов обойти «Баварию» в гонке за Кейном
13:09 · Англия. Премьер-лига
Будущее Уокера: всё решит разговор с Гвардиолой
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» необходимо заработать 150 миллионов евро, чтобы подписать Бернарду Силву
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет арендовать Магуайра
07:25 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» сделали важное заявление по Кейну
15 Июля
22:39 · Англия. Чемпионшип
​«Кардифф Сити» объявил о возвращении Ремзи 1 официально
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Интер» нашёл замену Лукаку слухи
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» хочет приобрести Скотта у «Бристоль Сити» слухи
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Манчестер Сити» Филлипс хочет помочь отцу после тюрьмы
18:33 · Англия. Премьер-лига
​«Иду за попкорном»: Мбаппе отметился в комментариях к фото Нкунку
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может подписать Лавиа, если потеряет Парти слухи
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Тухелю задали вопрос о возможном трансфере Кейна
17:56 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» не интересен обмен Лукаку на Влаховича
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов включить троих игроков в сделку по Хёйлунну
16:41 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» провела предварительные переговоры по форварду «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем