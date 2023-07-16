Будущее Уокера: всё решит разговор с Гвардиолой

Будущее защитника Кайла Уокера остаётся неопределённым. Поговаривают, что 33-летний футболист сказал «да» «Баварии», но мюнхенский гранд ещё не договорился о трансфере с «Манчестер Сити».

Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, решающее значение в вопросе будущего Кайла Уокера будет иметь его разговор с Хосепом Гвардиолой. Тренер и футболист «Манчестер Сити» поговорят на следующей неделе, когда команда начнёт предсезонную подготовку.

Действующий контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.