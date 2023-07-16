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«Барселоне» необходимо заработать 150 миллионов евро, чтобы подписать Бернарду Силву

16 Июля 2023 • 12:09 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

«Барселоне» необходимо выручить с продаж своих футболистов 150 миллионов евро для того, чтобы подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, «Манчестер Сити» попросит за 28-летнего португальца порядка 80 миллионов евро. Кроме того, «Барселоне» потребуется разгрузить зарплатную ведомость, иначе испанский клуб не сможет зарегистрировать новичка.

Действующий контракт Силвы с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист провёл за «Манчестер Сити» 55 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

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Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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