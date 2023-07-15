Форвард лондонского «Арсена» Фоларин Балогун может перебраться в «Интер».

Как стало известно Sky Sports Italia, после того, как миланский клуб принял решение отказаться от подписания нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, то сразу переключился на игрока «Арсенала» Балогуна.

Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего американца так же заинтересованы «Милан» и «Марсель». По данным СМИ, «канониры» могут отпустить футболиста, если получат за него 60 миллионов евро.

Минувший сезон Балогун провел в аренде в «Реймсе». За 37 матчей чемпионата Франции футболист забил 21 гол и стал автором 3 ассистов. Контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года.