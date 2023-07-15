Полузащитник «Бристоль Сити» Алекс Скотт может сменить клубную прописку.

Как сообщает The Telegraph, в услугах 19-летнего хавбека заинтересован «Вулверхэмптон». За молодого футболиста «волки» готовы выложить 23,4 миллиона евро. По данным источника, главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги настаивает на трансфере Скотта этим летом.

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 49 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором пяти результативных передач.

Действующий контракт Скотта с «Бристоль Сити» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 млн евро.