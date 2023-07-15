​Игрок «Манчестер Сити» Филлипс хочет помочь отцу после тюрьмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс рассказал о желании помочь своему отцу. В настоящий момент родитель футболиста отбывает 12-летний тюремный срок.

«Я говорил о том, что хочу присматривать за отцом, чтобы убедиться, что он в безопасности, и что он снова не окажется за решёткой. Он мог попросить меня о чём угодно: о машине, о доме… Но он сказал, что хочет лишь путешествовать по миру и смотреть, как я играю в футбол. Очевидно, что я могу ему помочь», - сказал Филлипс Daily Mail.

За «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс провёл 21 матч. В них полузащитник не отмечался результативными действиями.