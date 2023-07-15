​«Иду за попкорном»: Мбаппе отметился в комментариях к фото Нкунку

Накануне нападающий Кристофер Нкунку опубликовал в социальных сетях фотографию со своей первой тренировки в лондонском «Челси». В комментариях отметился звёздный французский футболист Килиан Мбаппе, который представляет «ПСЖ».

«Иду за попкорном», - написал Мбаппе.

Отметим, что Килиан Мбаппе и Кристофер Нкунку ранее пересекались как в «ПСЖ», так и в национальной сборной Франции.

Нкунку перебрался в «ПСЖ» из немецкого «РБ Лейпцига», где он показывал качественный футбол на протяжении четырёх сезонов. Теперь француз постарается хорошо проявить себя в Англии.