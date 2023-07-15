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«Арсенал» может подписать Лавиа, если потеряет Парти слухи

15 Июля 2023 • 18:19 Комментировать

Лондонский «Арсенал» может побороться за опорного хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Как стало известно журналисту Бену Джейкобсу, «канониры» могут вернуться в гонку за 19-летнего игрока, от которого отказались ранее. «Арсенал» готов купить Лавиа, если команду покинет Томас Парти.

Источник утверждает, что, помимо «Арсенала», футболист находится в шорт-листе «Ливерпуля» и «Челси».

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» рассчитывает заработать с продажи Лавиа 58 миллионов евро, но потенциальные покупатели стараются сбить цену.

Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 32 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Арсенал Лондон Томас Парти Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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