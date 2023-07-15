​Тухелю задали вопрос о возможном трансфере Кейна

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель получил вопрос о возможном летнем трансфере форварда Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

Слухи активно связывают Кейна с «Баварией». Появилась информация, что сделка может быть оформлена в ближайшие две-три недели.

«Я не буду давать комментарии об игроках, с которыми у нас нет контракта. Но мы рассматриваем усиление этой позиции. Если мы уверены, что какой-то игрок нам поможет, то мы идём ва-банк», - слова Тухеля приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В конце июля Гарри Кейну исполнится 30 лет. Его действующий контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан ещё на один сезон.