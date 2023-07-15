​«Челси» не интересен обмен Лукаку на Влаховича

Нападающий Ромелу Лукаку может продолжить выступления в итальянской Серии А, но не в «Интере», а в «Ювентусе». Есть информация, что «нерадзурри» вышли из борьбы за бельгийца по причине его желания переехать в Турин.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо повторят в социальных сетях, что «Ювентус» предложил за 30-летнего Лукаку 37,5 миллиона евро и ещё 2,5 миллиона евро как бонусы. При этом предложение действует только в том случае, если «старая синьора» сможет продать Душана Влаховича к 4 августа. Однако «Челси» не заинтересован в варианте с обменом, несмотря на слухи, уточняет журналист.