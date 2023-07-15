«Манчестер Юнайтед» готов включить троих игроков в сделку по Хёйлунну

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером игрока на позицию центрального нападающего. В сфере интересов «красных дьяволов» находится Расмус Хёйлунн из «Аталанты». Как сообщает авторитетный портал Goal со ссылкой на Football Insider, гранд Премьер-лиги Англии готов включить в сделку по 20-летнему датчанину до трёх игроков включительно.

Тем не менее, «Аталанта» настроена выслушивать предложения по Хёйлунну только в деньгах.

В 34 официальных матчах за «Аталанту» Расмус Хёйлунн записал на свой счёт 10 голов и четыре результативных паса на партнёров.