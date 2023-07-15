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​«Бавария» провела предварительные переговоры по форварду «Манчестер Сити»

15 Июля 2023 • 16:41 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно «Бавария» рассчитывает подписать футболиста в линию нападения. Приоритетным кандидатом для мюнхенцев остаётся Гарри Кейн, однако из-за сложности в переговорах гранд Бундеслиги вынужден работать над планом Б. Если подписать Кейна не удастся, «Бавария» переключится на Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити». Об интересе из Мюнхена к 23-летнему игроку на днях уже сообщалось. Теперь немецкий Sky предоставил информацию о том, что «Бавария» уже провела предварительные переговоры по возможному трансферу чемпиона мира.

Портал transfermarkt оценивает Хулиана Альвареса в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
15 Июля 2023 в 17:18
я удивлен что этого парня никто не пытается забрать у сити, он слишком хорош чтоб сидеть всегда на лавке в тени Холанда. изза вашего ненаглядного месси все быстро забыли что без этого парня Аргентина ни за что не взяла бы ЧМ, вспомните как он играл на турнире, как бился. ставка была на Мартинеса но он провалил турнир, а Альварес громко о себе заявил. Все кому нужен хороший нападающий должны постараться его приобрести.
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