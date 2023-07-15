​«Бавария» провела предварительные переговоры по форварду «Манчестер Сити»

В летнее трансферное окно «Бавария» рассчитывает подписать футболиста в линию нападения. Приоритетным кандидатом для мюнхенцев остаётся Гарри Кейн, однако из-за сложности в переговорах гранд Бундеслиги вынужден работать над планом Б. Если подписать Кейна не удастся, «Бавария» переключится на Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити». Об интересе из Мюнхена к 23-летнему игроку на днях уже сообщалось. Теперь немецкий Sky предоставил информацию о том, что «Бавария» уже провела предварительные переговоры по возможному трансферу чемпиона мира.

Портал transfermarkt оценивает Хулиана Альвареса в 60 миллионов евро.