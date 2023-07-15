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​«Манчестер Сити» провёл переговоры по Павару, «Бавария» ждёт предложений

15 Июля 2023 • 16:31 Комментировать

В летнее трансферное окно защитник Кайл Уокер может сменить «Манчестер Сити» на «Баварию». В обратном направлении может проследовать другой футболист – Бенжамен Павар. Как сообщает немецкий Sky, «горожане» уже провели переговоры с представителями 27-летнего француза, и Хосеп Гвардиола очень хочет видеть этого игрока в команде. Но договорённостей пока никаких нет.

Отмечается, что в «Баварии» ждут конкретных предложений по трансферу Павара. В числе клубов, которым интересен игрок, также находятся «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Портал transfermarkt оценивает Бенжамена Павара в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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