​«Манчестер Сити» провёл переговоры по Павару, «Бавария» ждёт предложений

В летнее трансферное окно защитник Кайл Уокер может сменить «Манчестер Сити» на «Баварию». В обратном направлении может проследовать другой футболист – Бенжамен Павар. Как сообщает немецкий Sky, «горожане» уже провели переговоры с представителями 27-летнего француза, и Хосеп Гвардиола очень хочет видеть этого игрока в команде. Но договорённостей пока никаких нет.

Отмечается, что в «Баварии» ждут конкретных предложений по трансферу Павара. В числе клубов, которым интересен игрок, также находятся «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Портал transfermarkt оценивает Бенжамена Павара в 40 миллионов евро.