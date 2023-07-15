Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Стало известно, когда Кейн может перейти в «Баварию»

15 Июля 2023 • 16:10 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий Гарри Кейн может сменить клубную прописку, перейдя из «Тоттенхэма» в «Баварию». Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, руководители мюнхенского клуба всё сильнее чувствуют, что этим летом купить Кейна будет возможно, ведь председатель «шпор» Даниэль Леви не захочет терять игрока бесплатно через год.

Некий инсайдер, близкий к переговорам, ожидает, что трансфер Кейна будет оформлен в ближайшие две-три недели.

В конце июля Гарри Кейну исполнится 30 лет. Нападающий проводит в «Тоттенхэме» всю свою профессиональную карьеру.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов включить троих игроков в сделку по Хёйлунну
16:41 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» провела предварительные переговоры по форварду «Манчестер Сити» 1
16:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» провёл переговоры по Павару, «Бавария» ждёт предложений
16:10 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Кейн может перейти в «Баварию»
16:00 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Хочу поблагодарить фанатов «Арсенала» за поддержку»
15:55 · Англия. Премьер-лига
Лукаку начал вести переговоры с «Ювентусом» в тот момент, когда «Интер» готовился к финалу Лиги чемпионов 1
15:47 · Англия. Премьер-лига
Лукаку хочет перейти в «Ювентус», «Интер» вышел из гонки
15:39 · Англия. Премьер-лига
​Райс выбрал номер в «Арсенале»
15:36 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Меня впечатляет то, как Артета воплощает свои идеи»
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на Амрабата
15:23 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» может отказаться от Лукаку после «горячего» разговора 1
15:19 · Англия. Премьер-лига
​Артета отреагировал на трансфер Райса
15:12 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» объявил о переходе Райса официально
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Аль-Иттифак» продолжают переговоры по Хендерсону – вопрос в деньгах
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вернётся за Кейном при одном условии
Все новости
Рекомендуем