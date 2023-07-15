​Стало известно, когда Кейн может перейти в «Баварию»

В летнее трансферное окно нападающий Гарри Кейн может сменить клубную прописку, перейдя из «Тоттенхэма» в «Баварию». Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, руководители мюнхенского клуба всё сильнее чувствуют, что этим летом купить Кейна будет возможно, ведь председатель «шпор» Даниэль Леви не захочет терять игрока бесплатно через год.

Некий инсайдер, близкий к переговорам, ожидает, что трансфер Кейна будет оформлен в ближайшие две-три недели.

В конце июля Гарри Кейну исполнится 30 лет. Нападающий проводит в «Тоттенхэме» всю свою профессиональную карьеру.