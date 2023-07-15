Райс: «Хочу поблагодарить фанатов «Арсенала» за поддержку»

Новичок «Арсенала» Деклан Райс выразил благодарность фанатам «канониров» за оказанную поддержку в тот период, пока команда оформляла его трансфер из «Вест Хэма».

«Хочу поблагодарить фанатов «Арсенала» за всю оказанную поддержку. В последний месяц в прессе было много спекуляций, но как игрок ты всегда должен справляться с подобными вещами. Сегодня я провёл здесь первый день, но уже чувствую себя как дома», – сказал Райс в интервью официальному сайту «Арсенала».

Напомним, Райс обошёлся «канонирам» в 122 миллиона евро, что сделало полузащитника самым дорогим трансфером в истории Английской премьер-лиги.