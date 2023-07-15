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Лукаку начал вести переговоры с «Ювентусом» в тот момент, когда «Интер» готовился к финалу Лиги чемпионов

15 Июля 2023 • 15:55 Комментировать (1)

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку уже достаточно давно ведёт переговоры с туринским «Ювентусом». В прошлом сезоне бельгиец выступал на правах аренды за миланский «Интер». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, когда «нерадзурри» готовились к финалу Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», Лукаку в этот момент начал переговоры с «Ювентусом».

Недавно стало известно, что «Интер» вышел из переговоров по трансферу Лукаку. Руководство миланского клуба пришло в ярость от того, что нападающий начал вести переговоры с «Ювентусом».

Напомним, «Челси» требует за Лукаку в районе 50 миллионов евро, тогда как «Ювентус» пока готов предложить лишь 40 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
15 Июля 2023 в 17:20
предательство жесткое
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