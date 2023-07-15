Лукаку начал вести переговоры с «Ювентусом» в тот момент, когда «Интер» готовился к финалу Лиги чемпионов

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку уже достаточно давно ведёт переговоры с туринским «Ювентусом». В прошлом сезоне бельгиец выступал на правах аренды за миланский «Интер». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, когда «нерадзурри» готовились к финалу Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», Лукаку в этот момент начал переговоры с «Ювентусом».

Недавно стало известно, что «Интер» вышел из переговоров по трансферу Лукаку. Руководство миланского клуба пришло в ярость от того, что нападающий начал вести переговоры с «Ювентусом».

Напомним, «Челси» требует за Лукаку в районе 50 миллионов евро, тогда как «Ювентус» пока готов предложить лишь 40 миллионов.