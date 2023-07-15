Лукаку хочет перейти в «Ювентус», «Интер» вышел из гонки

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку теперь хочет перебраться в туринский «Ювентус». По информации от журналиста Низара Кинселлы, миланский «Интер» осознал это и решил выйти из гонки за бельгийцем.

Ранее стало известно, что «Ювентус» хочет приобрести Лукаку на замену Душану Влаховичу, который намерен покинуть туринскую команду в это трансферное окно.

Напомним, в Серии А Лукаку ранее выступал только за «Интер». Бельгиец провёл прошлый сезон за «нерадзурри» на правах аренды, а годами ранее отыграл за миланскую команду два сезона, в одном из которых выиграл чемпионат Италии.