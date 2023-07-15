​Райс выбрал номер в «Арсенале»

В субботу «Арсенал» объявил о трансфере из «Вест Хэма» полузащитника Деклана Райса. Пресс-служба «канониров» опубликовала фотографию, на которой 24-летний футболист сидит в раздевалке около футболки с номером 41.

Отметим, что под номером 41 Райс ранее выступал за «Вест Хэм». Этот номер встречается в футболе достаточно редко.

Первый матч в сезоне 2023/2024 «Арсенал» проведёт в воскресенье, 6 августа. Команда Микеля Артеты будет играть против «Манчестер Сити» в Суперкубке.

Напомним, что прошлый сезон Премьер-лиги «Арсенал» завершил на второй позиции.