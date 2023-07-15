Райс: «Меня впечатляет то, как Артета воплощает свои идеи»

Новичок лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о своём трансфере в команду Микеля Артеты. В частности англичанин рассказал о своём отношении к главному тренеру «канониров», который сыграл большую роль в переходе футболиста.

«Я пристально наблюдал за «Арсеналом» в последние пару сезонов. Мне понравилась траектория, по которой двигается клуб. Даже в позапрошлом сезоне команда была хороша, хоть и финишировала на пятом месте. Я впечатлён тем, как Микель Артета воплощает свои идеи», – цитирует Райса журналист Бен Джейкобс.

Сумма трансфера Райса составила 122 миллиона евро. Англичанин стал самым дорогим игроком в истории АПЛ.