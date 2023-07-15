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«Ливерпуль» нацелился на Амрабата

15 Июля 2023 • 15:29 Комментировать

«Ливерпуль» определился с полузащитником, которым хочет заменить Фабиньо Энрике. Напомним, бразилец находится в шаге от перехода в «Аль-Иттихад» за 40 миллионов евро.

По информации от журналиста Джеймса Пирса, «Ливерпуль» попытается приобрести опорного полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. «Фиалки» готовы расстаться с марокканцем, на которого ранее претендовала «Барселона».

«Фиорентина» ранее требовала за Амрабата около 30 миллионов евро компенсации. Напомним, полузащитник стал одним из главных открытий чемпионата мира в Катаре, где сборная Марокко дошла до полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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