«Ливерпуль» нацелился на Амрабата

«Ливерпуль» определился с полузащитником, которым хочет заменить Фабиньо Энрике. Напомним, бразилец находится в шаге от перехода в «Аль-Иттихад» за 40 миллионов евро.

По информации от журналиста Джеймса Пирса, «Ливерпуль» попытается приобрести опорного полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. «Фиалки» готовы расстаться с марокканцем, на которого ранее претендовала «Барселона».

«Фиорентина» ранее требовала за Амрабата около 30 миллионов евро компенсации. Напомним, полузащитник стал одним из главных открытий чемпионата мира в Катаре, где сборная Марокко дошла до полуфинала.