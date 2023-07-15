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​«Интер» может отказаться от Лукаку после «горячего» разговора

15 Июля 2023 • 15:23 Комментировать

Представители «Интера» связались с нападающим Ромелу Лукаку и его агентом прошлой ночью после того, как сторона футболиста весь день игнорировала звонки из Милана. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, разговор получился «горячим». В настоящий момент «Интер» обдумывает дальнейшие действия. В клубе удивлены информацией о том, что Лукаку интересен вариант с «Ювентусом», и теперь «нерадзурри» могут отказаться от 30-летнего бельгийца.

Как известно, в сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку выступал за «Интер» в аренде. Права на фактурного форварда принадлежат «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ювентус Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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