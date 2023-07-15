​«Интер» может отказаться от Лукаку после «горячего» разговора

Представители «Интера» связались с нападающим Ромелу Лукаку и его агентом прошлой ночью после того, как сторона футболиста весь день игнорировала звонки из Милана. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, разговор получился «горячим». В настоящий момент «Интер» обдумывает дальнейшие действия. В клубе удивлены информацией о том, что Лукаку интересен вариант с «Ювентусом», и теперь «нерадзурри» могут отказаться от 30-летнего бельгийца.

Как известно, в сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку выступал за «Интер» в аренде. Права на фактурного форварда принадлежат «Челси».