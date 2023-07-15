​Артета отреагировал на трансфер Райса

В субботу «Арсенал» объявил о переходе в свои ряды полузащитника Деклана Райса. Комментарий по поводу этого трансфера дал главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Мы очень рады, что Деклан присоединяется к нам. Это игрок с огромными способностями, который уже несколько сезонов выступает на высоком уровне в АПЛ и сборной Англии. Он привнесёт качество, являясь исключительным талантом – у него есть все шансы стать успешным здесь.

Деклан имеет большой опыт в АПЛ, хотя ему всего 24. Он был капитаном хорошей команды – «Вест Хэма» –, и недавно он завоевал европейский трофей. Было впечатляюще наблюдать за тем, какую роль он играл, и какую ответственность принимал», - сказал Артета пресс-службе «Арсенала».