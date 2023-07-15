«Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о переходе полузащитника Деклана Райса. 24-летний футболист подписал с «канонирами» долгосрочный контракт.

Ранее в прессе сообщалось о том, что за трансфер Райса «Арсенал» заплатит «Вест Хэму» 105 миллионов фунтов (около 122 миллионов евро). Деклан был капитаном «молотобойцев», за которых провёл 245 официальных матчей. В них хавбек забил 15 голов и отдал 13 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Арсенал» в прошлом чемпионате Англии занял второе место. Команда получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.