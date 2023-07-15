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​«Арсенал» объявил о переходе Райса официально

15 Июля 2023 • 15:12 Комментировать

«Арсенал» посредством своего официального сайта объявил о переходе полузащитника Деклана Райса. 24-летний футболист подписал с «канонирами» долгосрочный контракт.

Ранее в прессе сообщалось о том, что за трансфер Райса «Арсенал» заплатит «Вест Хэму» 105 миллионов фунтов (около 122 миллионов евро). Деклан был капитаном «молотобойцев», за которых провёл 245 официальных матчей. В них хавбек забил 15 голов и отдал 13 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Арсенал» в прошлом чемпионате Англии занял второе место. Команда получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

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