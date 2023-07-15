«Ливерпуль» и «Аль-Иттифак» продолжают переговоры по Хендерсону – вопрос в деньгах

Будущее полузащитника Джордана Хендерсона остаётся туманным. 33-летний футболист согласился на трёхлетний контракт с «Аль-Иттифаком», но саудовский клуб до сих пор не договорился с «Ливерпулем».

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговорный процесс между «Ливерпулем» и «Аль-Иттифаком» продолжается. Проблема в том, что саудовский клуб изначально был уверен в том, что подписать Хендерсона можно будет бесплатно. Однако «красные» отпускать своего капитана без получения компенсации не хотят. Действующий контракт Джордана рассчитан ещё на два года.

Джордан Хендерсон играет за «Ливерпуль» с лета 2011 года.