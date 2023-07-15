«Манчестер Юнайтед» вернётся за Кейном при одном условии

«Манчестер Юнайтед» хотел бы подписать Гарри Кейна этим летом, но осуществить сделку очень сложно. Во-первых, «Тоттенхэм» стремится удержать своего лидера. Во-вторых, даже если Даниэль Леви отпустит Кейна, то речь пойдёт об очень больших деньгах. В-третьих, председатель «шпор» не хочет продавать звёздного форварда конкурентам.

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» может вернуться за Кейном только в том случае, если он расторгнет контракт с «Тоттенхэмом».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Гарри Кейн, которому в конце июля исполнится 30 лет, предпочитает перейти в «Баварию». Его действующий контракт в северном Лондоне рассчитан ещё на сезон.