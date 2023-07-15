Балогун интересен «Марселю» и итальянским топ-клубам

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун продолжает искать себе новую команду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, будущее американца должно определиться в более поздние дни трансферного окна.

Источник сообщает, что футболист в данный момент интересен французскому «Марселя» и нескольким итальянским топ-клубам. «Арсенал» хочет за своего игрока в районе 60 миллионов евро.

Балогун провёл прошлый сезон на правах аренды в составе французского «Реймса», за который забил 21 гол в чемпионате. Игрок не хочет оставаться в «Арсенале», так как намерен выступать в основном составе.