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«Ливерпуль» готов продать Фабиньо за 40 миллионов евро

15 Июля 2023 • 13:58 Комментировать

«Ливерпуль» дал согласие на продажу своего полузащитника Фабиньо Энрике за 40 миллионов евро. По информации от журналиста Фабрицио Романо, английская команда приняла предложение «Аль-Иттихада». Сам футболист ранее согласовал с саудовским клубом условия личного контракта, по которому будет зарабатывать в районе 20 миллионов евро.

Фабиньо привлекает возможность получить выгодный контракт, который будет рассчитан на три года. В прошлом сезоне 29-летний полузащитник сбавил обороты, из-за чего руководство «Ливерпуля» сейчас согласно на продажу.

Фабиньо выступал за «Ливерпуль» с лета 2018 года и с тех пор выиграл с командой все возможные трофеи на клубном уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023 Фабиньо Энрике
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