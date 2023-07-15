«Ливерпуль» готов продать Фабиньо за 40 миллионов евро

«Ливерпуль» дал согласие на продажу своего полузащитника Фабиньо Энрике за 40 миллионов евро. По информации от журналиста Фабрицио Романо, английская команда приняла предложение «Аль-Иттихада». Сам футболист ранее согласовал с саудовским клубом условия личного контракта, по которому будет зарабатывать в районе 20 миллионов евро.

Фабиньо привлекает возможность получить выгодный контракт, который будет рассчитан на три года. В прошлом сезоне 29-летний полузащитник сбавил обороты, из-за чего руководство «Ливерпуля» сейчас согласно на продажу.

Фабиньо выступал за «Ливерпуль» с лета 2018 года и с тех пор выиграл с командой все возможные трофеи на клубном уровне.