​Фабиньо вычеркнули из списка игроков «Ливерпуля» для сборов

Полузащитник Фабиньо был исключён из списка футболистов «Ливерпуля», которые едут на предсезонный сбор команды в Германию. Как сообщает на своих страницах The Athletic, такое решение было принято в пятницу вечером после того, как саудовский «Аль-Иттихад» направил предложение по трансферу бразильца. Речь идёт о 40 миллионах фунтов (почти 47 млн евро).

За «Ливерпуль» Фабиньо играет с лета 2018 года. За плечами 29-летнего бразильца 219 матчей за английский гранд. В них полузащитник записал на свой счёт 11 голов и 10 результативных передач на партнёров.

«Аль-Иттихад» - действующий чемпион Саудовской Аравии. Этим летом клуб уже подписал звёздных Карима Бензема и Н’Голо Канте.