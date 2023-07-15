Клуб АПЛ готов заплатить 90 млн евро за Кварацхелию

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, рапортует Calciomercato.

Как стало известно итальянским журналистам, в трансфере грузинского хавбека заинтересован «Ньюкасл». За переход Кварацхелии руководство «сорок» готово предложить неаполитанцам порядка 90 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Хвича стал игроком «Наполи» летом прошлого года, заключив пятилетнее трудовое соглашение. Вместе с командой он стал чемпионом Серии А.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник провел 34 матча, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.