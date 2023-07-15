Канселу и Бернарду Силва – две главные цели «Барселоны» в это трансферное окно

Каталонская «Барселона» определилась с приоритетными целями на оставшиеся дни трансферного окна. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» бросят все силы на подписание двух игроков «Манчестер Сити» – правого защитника Жоау Канселу и полузащитника Бернарду Силвы.

Обе сделки в данный момент выглядят сложными, так как за каждого из этих игроков «Манчестер Сити» требует в районе 60-70 миллионов евро. «Барселона» не может себе позволить заплатить такие деньги в условиях финансового кризиса, но руководство всё ещё ищет пути для того, чтобы провернуть сделки.

Напомним, этим летом «Барселона» уже пригласила свободными агентами Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса.