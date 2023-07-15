Мойес отреагировал на трансфер Райса в «Арсенал»

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался касательно ухода из команды полузащитника Деклана Райса. 24-летний игрок за 122 миллиона евро перебрался в «Арсенал».

«Хочу сказать спасибо Деклану за все, что он сделал для нашего клуба. Грустно прощаться с тем, кто был с нами так долго, но нужно двигаться вперед. «Вест Хэм» - большой клуб, но история показывает, что нет футболиста, который был бы больше, чем клуб», - передает слова специалиста пресс-служба «молотобойцев».

Деклан является воспитанником «Вест Хэма». В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 поединках, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи.