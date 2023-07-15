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Обамеянг не против перебраться в Саудовскую Аравию

15 Июля 2023 • 10:57 Комментировать

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг не против продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Мэтта Лоу, ранее габонец скептически относился к этому варианту, но теперь его мнение изменилось.

По сведениям источника, в трансфере Обамеянга заинтересован «Аль-Иттифак», который после назначения Стивена Джеррарда на пост главного тренера перешёл к активным действиям на трансферном рынке. Ранее сообщалось, что команда близка к приобретению капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона.

Обамеянг также имеет вариант с продолжением карьеры в «Марселе», но во Франции Пьеру-Эмерику и близко не светит такая же зарплата, как в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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