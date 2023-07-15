«Не могу поверить, что замечательные 10 лет подошли к концу» – Райс попрощался с «Вест Хэмом»

Уже бывший капитан лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс попрощался с болельщиками «молотобойцев» в своих социальных сетях. Англичанин завершил свой переход в «Арсенал» за 122,5 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории АПЛ.

«Не могу поверить, что замечательные 10 лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни на поле и за его пределами. Прощаться всегда тяжело. Когда я выиграл с командой европейский трофей в качестве капитана – это была вишенка на торте. Связь с фанатами много значила для меня и всей моей семьи, ведь эти люди сразу приняли меня как своего. Спасибо вам за невероятные воспоминания и лучшие дни моей жизни», – написал Райс.