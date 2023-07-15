Лондонский «Вест Хэм» объявил о переходе полузащитника Деклана Райса в «Арсенал». Об этом сообщается на официальном сайте «молотобойцев». Это рекордная сделка в истории английского футбола.

Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего исполнителя «канониры» заплатят «молотобойцам» 105 миллионов фунтов (~122 миллиона евро).

Деклан является воспитанником академии «Вест Хэма». Цвета «Вест Хэма» хавбек защищал с лета 2017 года. В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Райс принял участие в 37 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.