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«Вест Хэм» и «Арсенал» оформили рекордный трансфер официально

15 Июля 2023 • 10:34 Комментировать

Лондонский «Вест Хэм» объявил о переходе полузащитника Деклана Райса в «Арсенал». Об этом сообщается на официальном сайте «молотобойцев». Это рекордная сделка в истории английского футбола.

Ранее сообщалось, что за переход 24-летнего исполнителя «канониры» заплатят «молотобойцам» 105 миллионов фунтов (~122 миллиона евро).

Деклан является воспитанником академии «Вест Хэма». Цвета «Вест Хэма» хавбек защищал с лета 2017 года. В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Райс принял участие в 37 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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