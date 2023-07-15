Бернарду Силва отказал ПСЖ и клубам из Саудовской Аравии ради «Барселоны»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва этим летом хочет пополнить ряды каталонской «Барселоны». По информации от журналиста Феррана Мартинеса, ради перехода в стан «сине-гранатовых» португалец уже отклонил предложения от «ПСЖ» и клубов из Саудовской Аравии, которые были готовы платить игроку баснословную зарплату.

По сведениям источника, главным приоритетом футболиста является «Барселона», но его трансфер на «Камп Ноу» до сих пор смотрится маловероятным, ведь каталонский клуб вряд ли сможет удовлетворить финансовые требования «Манчестер Сити» в районе 60-70 миллионов евро.