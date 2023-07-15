«Бавария» требует от «Манчестер Сити» 15 миллионов евро и Уокера за Павара

Мюнхенская «Бавария» близка к согласованию трансфера по покупке защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера. Недавно стало известно, что «горожане» хотят заменить англичанина защитником «красной машины» Бенжаменом Паваром, который в силу своей универсальности тоже может сыграть в центре и на правом фланге обороны.

По информации от Bild, «Бавария» оценивает французского футболиста в 30 миллионов евро, с учётом того, что через год у игрока заканчивается контракт. Таким образом, мюнхенская команда требует от «Манчестер Сити» за Павара 15 миллионов евро и Кайла Уокера.

Ранее «Бавария» получила согласие от Уокера по поводу перехода в команду.