Форвард сборной Италии усилит клуб из Ливерпуля

Итальянский нападающий Вильфрид Ньонто, правами на которого владеет «Лидс», может перебраться в другой английский клуб. Согласно сведениям Sky Sport Italia, заполучить 19-летнего футболиста в свои ряды хочет «Эвертон».

Мерсисайдцы вступили в переговоры по трансфреру игрока, трансферная стоимость которого оценивается в 18 миллионов евро. Срок трудового соглашения между Ньонто и «павлинами» рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 45 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач.