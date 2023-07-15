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Фабиньо предлагают в Саудовской Аравии 25 миллионов евро в год, игрок думает принять предложение

15 Июля 2023 • 09:35 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо Энрике вскоре может сменить клубную прописку. Как сообщает у себя в социальных сетях инсайдер Николо Скира, «Аль-Иттихад» готов платить бразильскому футболисту зарплату в размере 25 миллионов евро в год. При этом клуб предлагает опорнику контракт сроком на три года.

Источник отмечает, что в данный момент Фабиньо склоняется к тому, чтобы принять предложение команды Нуну Эшпириту Санту, в которой также выступают Н’Голо Канте и Карим Бензема.

Для трансфера 29-летнего игрока «Аль-Иттихаду» также нужно договориться с «Ливерпулем». В ближайшее время мерсисайдская команда должна получить предложение в размере 45 миллионов евро за своего игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023 Фабиньо Энрике
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