«Арсенал» сегодня объявит о громком трансфере

Лондонский «Арсенал» готовится объявить о переходе полузащитника «Вест Хэма» и сборной Англии Деклана Райса. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, презентация игрока состоится сегодня, 15 июля.

Ранее в британской прессе сообщалось, что трансфер Деклана обойдется «канонирам» приблизительно в 120 миллионов евро.

Райс является воспитанником академии «Вест Хэма». Срок трудового соглашения между полузащитником и «молотобойцами» рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Райс провел 37 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.