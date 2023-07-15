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«Арсенал» сегодня объявит о громком трансфере

15 Июля 2023 • 08:51 Комментировать

Лондонский «Арсенал» готовится объявить о переходе полузащитника «Вест Хэма» и сборной Англии Деклана Райса. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, презентация игрока состоится сегодня, 15 июля.

Ранее в британской прессе сообщалось, что трансфер Деклана обойдется «канонирам» приблизительно в 120 миллионов евро.

Райс является воспитанником академии «Вест Хэма». Срок трудового соглашения между полузащитником и «молотобойцами» рассчитан до середины следующего года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Райс провел 37 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс
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