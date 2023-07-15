«Ювентус» и «Интер» сделали финальные предложения по Лукаку

«Ювентус» и «Интер» сделали финальные предложения лондонскому «Челси» по трансферу бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Нерадзурри» готовы заплатить «пенсионерам» 35 миллионов евро плюс пять миллионов в качестве бонусов за Ромелу. «Старая синьора», в свою очередь, предложила лондонскому клубу 37,5 миллиона, а также 2,5 миллиона бонусных выплат. Сам Лукаку в данный момент больше склоняется к переезду в миланский гранд.

В минувшем сезоне бельгиец выступал за «Интер» на правах аренды. Он принял участие в 37 поединках во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал семь голевых передач.