Трансфер Хендерсона в «Аль-Иттифак» находится на грани срыва

«Ливерпуль» и «Аль-Иттифак» не могут согласовать условия трансфера Джордана Хендерсона.

Клуб из Саудовской Аравии, главным тренером которого недавно был назначен Стивен Джеррард, готов платить Хендерсону более 40 млн евро в год, однако «Ливерпуль» по-прежнему не дал согласия на переход. По данным журналиста Доминика Кинга, сделка находится на грани срыва, поскольку «Аль-Иттифак» пока даже не близок к тому, чтобы удовлетворить требования английского гранда. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» требует за своего капитана около 23 млн евро.

Джордан Хендерсон выступает за «красных» с 2011 года. Действующий контракт 33-летнего хавбека рассчитан до конца сезона-2024/25.