«Манчестер Юнайтед» нашёл дублёра для Онана

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести голкипера Дзиона Судзуки.

«Красные дьяволы» ещё не завершили подписание Андре Онана, однако переход камерунца из «Интера» считается делом времени. По данным инсайдера Фабрицио Романо, в клубе уже определились с потенциальным дублёром нового стража ворот – им может стать 20-летний Судзуки, принадлежащий японскому «Урава Ред Даймондс». Представители «Манчестер Юнайтед» уже начали переговоры с игроком, но пока не связывались с клубом вратаря, поскольку сосредоточены на завершении сделки по Онана.

Трансферная стоимость Дзиона Судзуки, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 250 тысяч евро.