​«Ливерпуль» требует более 20 млн евро за Хендерсона

Полузащитник Джордан Хендерсон входит в сферу интереса клуба «Аль-Иттифак», куда недавно отправился тренировать Стивен Джеррард. Впрочем, вероятность осуществления такого трансфера пока кажется невысокой. Дело в том, что «Ливерпуль» требует за 33-летнего Хендерсона 20 миллионов фунтов (чуть более 23 миллионов евро). «Аль-Иттифак» же рассчитывает подписать капитана «красных» по более низкой цене.

Джордан Хендерсон уже провёл в «Ливерпуле» 12 сезонов. За этот период полузащитник поучаствовал в 492 матчах, в которых забил 33 гола и отдал 61 результативный пас на партнёров.