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Клуб АПЛ нацелился на вратаря «Ливерпуля» Келлехера слухи

14 Июля 2023 • 23:06 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Голкипер «Ливерпуля» Каомхин Келлехер попал в сферу интересов «Вулверхэмптона».

В конце минувшего сезона в СМИ появились слухи о желании ирландца сменить клуб с целью получения регулярной игровой практики, что не подтвердил наставник «красных» Юрген Клопп. По информации Daily Mail, у 24-летнего игрока появился новый вариант продолжения карьеры – он стал трансферной целью «Вулверхэмптона», занявшего 13-е место в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги.

Каомхин Келлехер находится в системе «Ливерпуля» с 2015 года. В завершившейся кампании он появился на поле лишь в четырёх матчах команды Юргена Клоппа.

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Ливерпуль Вулверхэмптон Каомхин Келлехер трансферы футбола - лето 2023
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