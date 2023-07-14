Голкипер «Ливерпуля» Каомхин Келлехер попал в сферу интересов «Вулверхэмптона».

В конце минувшего сезона в СМИ появились слухи о желании ирландца сменить клуб с целью получения регулярной игровой практики, что не подтвердил наставник «красных» Юрген Клопп. По информации Daily Mail, у 24-летнего игрока появился новый вариант продолжения карьеры – он стал трансферной целью «Вулверхэмптона», занявшего 13-е место в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги.

Каомхин Келлехер находится в системе «Ливерпуля» с 2015 года. В завершившейся кампании он появился на поле лишь в четырёх матчах команды Юргена Клоппа.