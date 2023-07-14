​Тимбер выбрал номер в «Арсенале»

В пятницу «Арсенал» объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником Юррьеном Тимбером, ранее выступавшим за «Аякс». За «канониров» нидерландский футболист будет выступать под номером 12. Видео, на котором 22-летний Тимбер получает футболку с этим номером, опубликовала пресс-служба лондонского клуба.

Первый матч нового сезона «Арсенал» проведёт в воскресенье, 6 августа. В этот день команда Микеля Артеты будет играть против «Манчестер Сити».

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Арсенал» финишировал на второй позиции. «Канониры» долгое время лидировали, но всё-таки пропустили вперёд «Манчестер Сити».