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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Марку Силва не торопится продлевать контракт с «Фулхэмом»

14 Июля 2023 • 22:36 Комментировать

Марку Силва провёл уже два сезона на должности главного тренера «Фулхэма». Португалец вывел «дачников» из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где команда финишировала на 10-й позиции.

«Фулхэм» предлагает Силве новый контракт, однако он не торопится принимать предложение. 46-летний специалист с энтузиазмом смотрит на проект «Фулхэма», но прямо сейчас он не близок к договорённости с клубом, сообщает Sky Sports.

При этом ранее Марку Силва отказался от работы в Саудовской Аравии, а также отклонил несколько предложений от других клубов Премьер-лиги.

Новый сезон АПЛ стартует в средине августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва
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