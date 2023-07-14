​Марку Силва не торопится продлевать контракт с «Фулхэмом»

Марку Силва провёл уже два сезона на должности главного тренера «Фулхэма». Португалец вывел «дачников» из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где команда финишировала на 10-й позиции.

«Фулхэм» предлагает Силве новый контракт, однако он не торопится принимать предложение. 46-летний специалист с энтузиазмом смотрит на проект «Фулхэма», но прямо сейчас он не близок к договорённости с клубом, сообщает Sky Sports.

При этом ранее Марку Силва отказался от работы в Саудовской Аравии, а также отклонил несколько предложений от других клубов Премьер-лиги.

Новый сезон АПЛ стартует в средине августа.