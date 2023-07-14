На Обамеянга появился новый претендент из Европы

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересовал «Марсель».

В лондонском клубе рассчитывают как можно скорее расстаться с 34-летним игроком, который не входит в планы наставника Маурисио Почеттино. По сведениям Relevo, пригласить Обамеянга может «Марсель». В подписании габонца заинтересован лично рулевой Марселино, недавно возглавивший французский коллектив.

Пьер-Эмерик Обамеянг провёл 21 матч за «Челси» в прошедшем сезоне во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча. Трансферная стоимость форварда оценивается экспертами портала Transfermarkt в 4 млн евро.