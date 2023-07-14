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«Ливерпуль» включил Хендерсона и Фабиньо в список игроков, заявленных на предсезонный сбор

14 Июля 2023 • 21:14 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Ливерпуль» не торопится расставаться с полузащитниками Джорданом Хендерсоном и Фабиньо.

Напомним, что в подписании английского футболиста заинтересован «Аль-Иттифак», а бразилец может перебраться в «Аль-Иттихад». По данным журналиста Криса Бэскомба, «Ливерпуль» включил обоих игроков в предварительную заявку на предстоящий предсезонный сбор в Германии, который состоится в ближайшие дни.

Отмечается также, что мерсисайдцы не станут рассматривать предложения по своему капитану, пока желающие не будут готовы заплатить 20 млн фунтов стерлингов (более 23 млн евро). Если верить слухам, «Аль-Иттифак» предлагал значительно меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023 Фабиньо Энрике
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